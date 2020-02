La storia dietro agli splendidi costumi di Shakira per il Super Bowl 2020

"Una visione in rosso"

Dopo averti raccontato tutto dei costumi di Jennifer Lopez per l'Halftime show del Super Bowl 2020, è venuto il momento di parlare di quelli di Shakira, perché la loro performance è stata epica anche grazie ai look che hanno indossato sul palco. La super star latina si è affidata alle sapienti mani dello stylist Nicolas Bru, che in un'intervista a Vogue ha raccontato che il movimento è stato il principio guida per la creazione degli ensemble che la cantante ha agitato all'Hard Rock Stadium di Miami.

"Una delle cose iniziali che mi sono venute in mente quando ho iniziato a lavorare è stata la sua danza del ventre", ha spiegato Bru e per realizzare questo tipo di costumi dinamici ha deciso di chiamare a collaborare lo stilista Peter Dundas, che aveva già realizzato costumi per i tour di Beyoncé e Rita Ora.

"Avevamo bisogno che gli outfit si evolvessero con ogni canzone, ma il Super Bowl non è come un vero concerto in cui puoi uscire dal palco e tornare", ha raccontato Bru.

Così l'esibizione di Shakira si è aperta con un abito corto tutto frange e corpetto incrociato per cantare " She Wolf ", che poi ha tolto per rivelare gli addominali, mentre ha aggiunto una coda di altre frange alla gonna, per iniziare la sua danza del ventre con il suo il classico" Ojos Así ".

Anche la scelta del rosso è stata il risultato di un'attenta ricerca. "Volevo che fosse iconico e unico per Shakira", ha rivelato lo stylist Bru, che ha studiato un decennio di performance del Super Bowl per scoprire quale colore non era ancora stato usato sul palco:

"Ho notato che il rosso non era stato usato per molto tempo. L'ultima persona che l'ha indossato durante il Super Bowl è stata Diana Ross nel 1996, quando è arrivata su un elicottero!", ha detto. "Volevo che fosse una visione in rosso, quindi abbiamo fatto tutti questi diversi mix di sfumature e tonalità."

Per il gran finale, Shakira è stata raggiunta sul palco dalla sua co-headliner, Jennifer Lopez, per un'epica interpretazione di "Waka Waka", un momento che ha richiesto un costume completamente nuovo in oro scintillante.

"È una festa per gli occhi, anche i costumi di Jennifer sono incredibili... Sono dee in argento e oro, penso che tutti se ne siano andati con un sorriso stampato faccia".

Oh, a proposito la performance di Shakira ha generato una serie di meme epici. Non sai di cosa stiamo parlando? Allora dai un'occhiata QUI.

