Timothée Chalamet sul red carpet come se avesse appena finito di giocare a paintball

Il look più audace del rubacuori di Hollywood

Il senso della moda di Timothée Chalamet sta diventando sempre più sperimentale. L'attore, che sceglie personalmente cosa indossare e ha non ha uno stylist, adora prendersi dei favolosi rischi di stile sul red carpet - imbracature scintillanti incluse. Durante il tour promozionale per il suo nuovo film, The King, il 23enne ha portato sul tappeto rosso alcuni ensemble da far girare la testa, come la felpa con cappuccio Louis Vuitton ricoperta di paillettes. Ma per un evento a Busan, in Corea del Sud, ha superato se stesso: salopette e camicia abbinata macchiate di colore, sembra davvero abbia appena finito di giocare a paintball. LOL

Vogue riporta che l'ensemble è stato creato dall'artista americano Sterling Ruby come parte della sua nuova linea di abbigliamento, S.R. STUDIO. LA. CA., che presenta una serie di pezzi schizzati e denim acid wash con la stessa estetica grafica delle sue opere d'arte. Ecco, ora si spiega tutto.

Insomma, Timothée può osare davvero qualsiasi cosa e farci sempre battere il cuore fortissimo.

ph. getty images