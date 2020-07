Timothée Chalamet: la guida definitiva allo stile del rubacuori di Hollywood

Timmy <3

Lo stile di Timothée Chalamet diventa ogni red carpet sempre più sperimentale. Il nuovo rubacuori di Hollywood ha non ha uno stylist e sceglie personalmente ogni suo look perché adora giocare con la moda e prendersi dei favolosi rischi - imbracature scintillanti incluse. Pazzi completi sartoriali e casual sperimentale, lo rendono una vera icona di stile.

Abbiamo preparato una video-guida al suo stile, perché dei look di Timmy non ne abbiamo mai abbastanza:

Oh, a proposito l'attore è in questo giorni chiacchieratissimo perché è stato paparazzato in Messico mentre dava bacia infuocati alla collega Eiza González.

ph. getty images