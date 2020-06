TikTok è in fissa con un maglione di Harry Styles: tutti lo stanno ricreando all’uncinetto

Un maglione indimenticabile

Te la cavi bene con l'uncinetto e magari se hai anche un mega fan di Harry Styles? Allora non puoi perderti la nuova fissa di TikTok. Un sacco di utenti stanno mostrando le loro abilità con ago e filo per ricreare uno dei più indimenticabili maglioni del cantante di "Watermelon Sugar". Di quale stiamo parlando? Il cardigan patchwork che ha indossato durante le prove del suo concerto al Today Show lo scorso febbraio. A quadri brillanti, verde, rosso, arancione e giallo è in pieno stile vintage, proprio come piace a Harry, ma è anche facile da replicare per chi è un mago dei punti all'uncinetto. Dobbiamo ammettere che le repliche sono strepitose - e onestamente? Li compreremmo tutti!

Ma TikTok non è l'unico posto in cui i fan hanno dato vita al maglione di Harry, lo hanno ricreato anche su Animal Crossing - insieme ad altri look iconici di altre celebrità come Ariana Grande e BTS.

hey hey i finally made a design myself and it's so cute, it's Harry Styles' iconic cardigan !! #AnimalCrossing #ACNH #ACNHDesign pic.twitter.com/GrzWZefvGG — this loser (@aconfusedanouk) May 5, 2020

Del resto, non si può scrivere della rockstar preferita dalla generazione Z senza parlare di un momento di moda che entra subito e di diritto nella storia della pop culture!

ph. getty images