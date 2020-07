Taylor Swift si è fatta i capelli e truccata da sola per le foto di Folklore e il video di Cardigan

Tutti con i bun intrecciati questa estate!

Taylor Swift ha pubblicato a sorpresa l'uscita di un nuovo album in studio - l'ottavo della sua carriera. A differenza dei suoi sette dischi precedenti, questa volta la cantautrice non ha fatto annunci, disseminato indizi e neppure fatto uscire singolo potente come anticipazione, dando ai fan poche ore per familiarizzare con la nuova era, il nuovo sound e la nuova estetica di "Folklore".

In termini di nuova estetica, abbiamo potuto dare una prima occhiata all'atmosfera tramite le foto che Taylor ha condiviso su Instagram prima dell'uscita dell'album, tra cui la copertina. La cover è una foto in bianco e nero della 30enne di spalle e in piedi sul limitare di un bosco. Ancora più notevole dello scenario nebbioso e onirico è la pettinatura eterea dei suoi capelli: due chignon spettinati, che Taylor ha rivelato di aver intrecciato da sola.

Con l'uscita dell'album è arrivato anche il videoclip del primo singolo "Cardigan". Su Instagram Tay ha spiegato che le riprese sono state effettuate in sicurezza e seguendo tutte le norme contro il COVID-19, per questo motivo ha dovuto rinunciare completamente alla sua glam squad:

"Le intere riprese sono state supervisionate da un ispettore medico, ognuno indossava mascherine e si teneva lontano dagli altri", ha scritto Swift. "Ho anche pettinato i miei capelli, mi sono truccata da sola e scelto il look".

Guardando il videoclip vediamo che Taylor ha voluto un trucco naturale, ha scelto una semplice camicia da notte immacolata, mentre l'acconciatura - ancora una volta, intrecciata e avvolta in due chignon gemelli - è incredibilmente intricata per una non professionista.

Siamo sicuri che Taylor può aggiungere "hairstylist" al suo curriculum e che i bun intrecciati saranno sicuramente di tendenza questa estate!

ph. ufficio stampa