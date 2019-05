Taylor Swift e il più romantico dei mini dress a Parigi

In altre parole: lo adoriamo!

Taylor Swift si trova a Parigi e si sta godendo le meraviglie della capitale francese mano nella mano con il suo bel fidanzato, l'attore 28enne Joe Alwyn. Stiamo parlando della più stacanovista tra le pop star, quindi la nostra Tay Tay ha unito l'utile al dilettevole e si recata negli studi di Radio NRJ per una nuova intervista e parlare dell'uscita imminente del suo nuovo album. Per l'occasione, la cantante di "Me!" è scivolata in un delizioso vestitino giallo a fiori, anzi lasciacelo dire, il più romantico dei mini dress in circolazione!

Visualizza questo post su Instagram 🧡 au revoir 🧡 Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) in data: 26 Mag 2019 alle ore 5:29 PDT

In altre parole: lo adoriamo, come siamo pazzi della nuova era di Tay. TS7 ha un'estetica tutta nuova, che consiste essenzialmente in glitter, cuori, ogni sfumatura di colori pastello, fiori e molti gatti. Insomma, un allontanamento molto forte dalle vibrazioni spigolose e "da dura" dell'era di Reputation. Non avremmo mai pensato che da un serpente potessero nascere farfalle, eppure è successo e noi ci godiamo lo spettacolo!

ph. getty images