Tanti auguri Jennifer Lopez: la 51enne self made più in forma e glamour dell’Universo

L'età è davvero solo un numero

Regina del pop latino, attrice, ballerina, imprenditrice, showgirl, produttrice discografica, produttrice cinematografica, mamma, icona di stile e proprietaria del lato b più invidiato del mondo: questo il curriculum di Jennifer Lopez. Dall'infanzia a Castle Hill, quartiere di New York alquanto pericoloso, a self made woman più in forma e glamour dell'Universo: ne ha fatta di strada la nostra cara Jenny from the block. Una guerriera che ha lottato per realizzare tutti suoi i sogni.

Nel giorno del suo 51esimo compleanno (lo diresti mai?!) abbiamo voluto celebrare JLo con un video che racconta tutti i suoi strepitosi successi più recenti - sempre ovviamente corredati da indimenticabili momenti di moda.

Lancia il video e let's get loud!

ph. getty images