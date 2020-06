Stormi Webster a due anni ha (già) posato per la sua prima copertina di Vogue

Mamma Kylie ha condiviso i dolci dietro le quinte

Stormi Webster ha tutto ciò che potremmo desiderare, che si tratti di una festa di compleanno epica, una collezione di make-up o viaggi in località da sogno. Del resto, quando hai una mamma come Kylie Jenner tutto è possibile. Stormi ha solo due anni, ma è già una super star pronta a seguire le orme di famiglia, dato che ha posato per la sua prima copertina di Vogue!

Stormi appare al fianco di Kylie nella nuova copertina di Vogue Cecoslovakia, intitolata "Bedtime Story con Kylie Jenner e Stormi". Il servizio fotografico è stato scattato in videochiamata dai fotografi Luca e Alessandro Morelli durante il lockdown. Sorprendente.

L'imprenditrice del make-up ha anche condiviso un adorabile scatto dal dietro le quinte, dove lei e la sua bimba si coccolano abbracciate nel letto di mamma. La didascalia è dolcissima:

"Adoro questa piccola bambina così tanto che potrei scoppiare... a volte la guardo e piango sapendo che non sarà mai più così piccola. Chi sapeva che qualcosa di così piccolo potesse occupare la maggior parte del tuo cuore? Dio non ha fatto errori con te Stormi baby ⛈ dal dietro le quinte del servizio per @vogueczechoslovakia. "

I fotografi Luca e Alessandro Morelli hanno condiviso su Instagram come è stato effettivamente realizzato lo shooting, i Morelli Brothers hanno usato la loro macchina fotografica per scattare durante la videochiamata. Wow.

Visualizza questo post su Instagram Backstage at @kyliejenner and Stormi #VogueCS CoverStory shot via FaceTime 💖 Un post condiviso da Morelli Brothers (@morellibrothers) in data: 16 Giu 2020 alle ore 10:50 PDT

Questa è certo la prima cover di Vogue di Stormi, ma non la prima copertina in assoluto. Era già apparsa sulla copertina di Harper's Bazaar Arabia a luglio 2019 quando aveva solo un anno, insieme a mamma Kylie e nonna Kris Jenner. Così iconico.

Insomma, le piccole Kardashian-Jenner sono pronte a diventare le influencer del futuro. Aspetta, ma tra 20 anni esisteranno ancora le influencer e i reality show? In caso non ci fossero, siamo certi che nonna-manager Kris troverà una soluzione. LOL

ph. getty images