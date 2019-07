La prima importante copertina di moda per Stormi Webster con mamma Kylie e nonna Kris Jenner

FYI, Stormi ha appena compiuto 1 anno

Quanti anni avevi quando sei comparso sulla tua prima importante copertina di moda? Ecco, Stormi Webster ha compiuto un anno la scorsa primavera e ha appena debuttato come cover girl per il numero di agosto di Harper's Bazaar Arabia - lo sappiamo, non fare quella faccia. Insieme a Baby Stormi perfettamente a suo agio davanti alla camera, posano mamma Kylie a nonna Kris Jenner. Tre generazioni di miliardarie in uno scatto perché i geni non mentono mai.

Nell'intervista di copertina, Kylie ha raccontato come la maternità l'ha trasformata e come è cambiato il rapporto con sua madre.

"Quando sono diventata mamma, la mia prospettiva sulla vita è completamente cambiata, così come è cambiato il modo con cui ho guardo mia madre e apprezzo tutte le cose che ha fatto per me. Ora capisco come si sente nei miei confronti, come mi ama e quanto è forte il suo amore per tutti i suoi figli, proprio come io sono ossessionata da Stormi."



Ha poi aggiunto che avere Stormi le ha fatto capire cosa significa essere un modello per i suoi fan:

"Mentalmente, per quanto mi riguarda, cerco di non focalizzarmi tanto sull'essere un modello da seguire, ma di essere me stessa. Ma capisco quante giovani donne mi guardano e devo pensare a tutto ciò che metto su internet o quale esempio voglio dare a mia figlia. Soprattutto ora che l'ho avuta, ci penso molto di più. "

Fantastico tutto, grazie Kylie per le belle parole, ma ora possiamo per favore tornare a parlare di quanto sia adorabile Stormi nella foto? Quelle GUANCE.

ph. getty images