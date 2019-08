Stanca dei soliti shorts? Fai come Bella Hadid, rimpiazzali con la mini floreale

Leggera

Stanca dei soliti shorts? Con questo caldo sembrano essere l'unica alternativa possibile per sopravvivere all'afa. Però diciamolo - stiamo indossando i pantaloncini corti da un sacco di tempo ed è naturale voler vedersi con un outfit diverso. Caso in questione: l'ultimo look casual indossato da Bella Hadid per spassarsela in giro con una amica in una assolata Los Angeles.

Top giallo estivo, sandaletti in PVC trasparente e un'adorabile e freschissima mini gonna nera con coloratissime gerbere nei toni neon - che sono di ultra moda in quest'estate 2019. Un'alternativa romantica e super femminile, facile e di sicuro effetto. Il cambio d'abito perfetto per passeggiare sul lungo mare, dopo una giornata passate a rilassarsi in spiaggia. Aaaah - che meraviglia le vacanze!

Le foto sono state pubblicate da Just Jared.

ph. getty images