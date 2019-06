Sta per tornare di moda il “Goth” e le platform di Lady Gaga lo confermano

Un sacco EMO

Quando si tratta di calzature, nessuno è così impavido come Lady Gaga. Icona della musica e dei tacchi monumentali, Mother Monster possiede una collezione di scarpe che ha già preso posto nei libri di storia della moda e forse anche in quelli dell'arte. Sì, arte, perché le sue travolgenti calzature sono esposte accanto ai suoi folli abiti a Las Vegas, nella mostra appena inaugurata "Haus of Gaga", dove i fan possono ammirare - tra le altre cose - i suoi iconici scarponi di armadillo di Alexander McQueen e gli indimenticabili stivali ricoperti di carne.

All'inaugurazione della mostra, Lady Gaga si è presentata con un look che rivisita al contempo la cultura "goth" e quella "raver". Gonna di tulle corallo, t-shirt crop del suo merch e un paio di stivaloni platform che più "emo" di così non si può. Il look perfetto ed eclettico per celebrare il segno indelebile che ha lasciato nella moda e per proiettarsi entusiasta nel futuro.

Ma perché abbiamo scritto nel titolo che l'estetica "goth" sta per tornare di moda? Semplice, di recente Dua Lipa ha condiviso un Instagram look che omaggia e reinterpreta proprio questa tendenza.

Visualizza questo post su Instagram goth gf in the studio Un post condiviso da Dua Lipa (@dualipa) in data: 21 Mar 2019 alle ore 8:57 PDT

Il look si ispira chiaramente all'estetica degli anni 2000. Come avrai notato, la moda è sempre più influenzata da quel decennio e l'emo goth, in quel periodo, era l'altra faccia del pop.

