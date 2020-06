Spuntano ombelichi ovunque, la vita bassa sta per tornare di moda?

Le prove fotografiche

Dopo anni di predominio di pantaloni e gonne a vita alta, sta per tornare di moda la vita bassa? Non temere, non stiamo parlando della leggendaria vita ultra bassa degli anni 2000 alla Christina Aguilera, ma abbiamo notato che stanno spuntando un sacco di ombelichi da sopra le zip. Non ci credi? Negli ultimi tempi, un sacco di trendsetter hanno scoperto la pancia e queste sono le prove fotografiche.

Lo scorso gennaio, Bella Hadid è arrivata alla sfilata uomo di Louis Vuitton con un due pezzi creato da Virgil Abloh. Pantaloni sartoriali a vita bassa e tank top loggato, un outfit davvero molto noughties.

Miley Cyrus per la Paris Fashion Week 2020 ha scelto la vita bassa, in versione jeans griffattisismo e liquid pants rossi in eco-pelle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 13 Feb 2020 alle ore 12:50 PST

Visualizza questo post su Instagram Park Ave Armory with @marcjacobs shot by @vijatm Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus) in data: 13 Feb 2020 alle ore 1:11 PST

Kylie Jenner è la QUEEN della vita alta perché riesce a mettere super in risalto la sua clessidra esagerata, eppure a fine maggio ci ha stupito con un denim che svela l'ombelico.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Kylie 🤍 (@kyliejenner) in data: 25 Mag 2020 alle ore 9:50 PDT

Il jeans preferito da Dua Lipa è a vita alta e oversize, ma lo scorso Novembre ha attirato davvero la nostra attenzione, come recita la scritta sulla sua maglietta, rivelando l'ombelico con un outfit total wihite.

Visualizza questo post su Instagram See you for the show tonight in Dubai!!! ❣️ @thepointepalm Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa) in data: 15 Nov 2019 alle ore 4:08 PST

Quella di Kaia Gerber è la vita più bassa che abbiamo visto fino a ora, ci piace molto come l'abbia abbinata a una camicia boyfriend slacciata sotto la seno.

Visualizza questo post su Instagram got my elbow back! Un post condiviso da Kaia (@kaiagerber) in data: 27 Mag 2020 alle ore 8:15 PDT

Per uno dei suoi ultimi concerti pre lockdown, Halsey ha scelto dei jeans larghi molto anni '90. Il fatto che fossero di qualche taglia in più le ha permesso di portarli sotto l'ombelico, trasformano una vita alta in una vita bassa.

Visualizza questo post su Instagram BIG // tiny @yasi Un post condiviso da halsey (@iamhalsey) in data: 23 Feb 2020 alle ore 5:17 PST

Madison Beer e il suo modello ultra femminile di Levi's 501, la vita è ancora alta, ma svela l'ombelico.

Visualizza questo post su Instagram i got sunshine in a bag Un post condiviso da Madison Beer (@madisonbeer) in data: 26 Mag 2020 alle ore 3:21 PDT

Infine Em Rata ci fa notare che non esistono solo i pantaloni, all'inizio di maggio ci ha regalato una lezione di street style con il suo sinuoso coordinato in maglia: crop top e gonna che svela la pancia.

Visualizza questo post su Instagram Gonna start dressing like this around the house 🤍 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 9 Mag 2020 alle ore 7:02 PDT

ph. getty images