Levatevi alberi di Natale, Lady Gaga si è vestita da decorazione natalizia definitiva

Lo spirito del Natale non è mai stato così fashion

Lo stile personale e rischioso di Lady Gaga è familiare a tutti, ma in qualche modo la super star riesce ancora a sorprenderci. A Los Angeles, per il lancio del pop-up shop di Haus Laboratories, il suo nuovo marchio di make-up, Stefani è arrivata avvolta come un regalo di Natale in uno scintillante miniabito rosso di Christian Cowan e super fiocco coordinato, a fermare una lunghissima coda di capelli rosa bubblegum. Insomma, incarnare lo spirito del Natale, ma in modo fashionissimo.

Ecco gli scatti, pubblicati da Just Jared:

Tuttavia, sono i suoi incredibili gioielli a portare le cose al livello successivo. Sulla mano sinistra, sfoggiava surreali artigli scintillanti disegnati dalla designer Lillian Shalom. Adornati con rubini a forma di cuore e grappoli di perle, i pezzi personalizzati non solo coprivano ciascuna delle sue dita ma si estendevano ulteriormente di molti centimetri, trasformando Mother Monster nella decorazione natalizia definitiva. Levatevi alberi di Natale.

ph. getty images