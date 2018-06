Sorpresa! Ariana Grande e Pete Davidson hanno un nuovo tatuaggio di coppia

In una recente Instagram Story, Ariana Grande ha mostrato al mondo un secondo tatuaggio di coppia che ora condivide con il suo nuovo amore, Pete Davidson.

Dopo la nuvoletta, che i due si sono tatuati sul dito medio, il comico e la pop star hanno deciso di scrivere sul dorso delle loro mani le lettere: H2GKMO.

Se sei un Arianator, conoscerai bene queste lettere. H2GKMO, che è l'acronimo di honest to god knock me out, è infatti una frase che la cantante di "The Light Is Coming" e i suoi fan si scambiano molto spesso su Twitter.

honest to god knock me out — Ariana Grande (@ArianaGrande) 7 giugno 2018

L'esclamazione è stata creata proprio da Ariana per commentare qualcosa che trova travolgente. Sembra anche, che fossero giorni che la pop star stava pensando di tatuarla per sempre sulla pelle.

i almost got this tatted yesterday — Ariana Grande (@ArianaGrande) 7 giugno 2018

A meno che tu non abbia vissuto su Marte, sparai sicuramente che Ariana Grande sta vivendo una H2GKMO storia d'amore con Pete Davidson, con tanto di proposta di matrimonio già fatta.

E visto che l'artista spesso si lascia ispirare dalla sua vita personale, non è una sorpresa che nel nuovo disco "Sweetner" ci sia anche una canzone interludio dedicata al fidanzato che si chiama proprio "Pete".

Ariana e Pete sarebbero già andati a convivere e l'artista avrebbe giàscelto chi l'accompagnerà all'altare: ti raccontiamo tutto nel video!

Ph: getty images