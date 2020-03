Sophie Turner si pentirà per sempre del look che ha indossato al matrimonio di Kit Harrington

Ecco cosa è successo

Sophie Turner è sempre sul confine tra "celebrità" e "una di noi", per questo l'adoriamo. Un giorno sfila sul red carpet in abiti personalizzati di Louis Vuitton, dato che è ambasciatrice del marchio, e il giorno dopo se ne va in giro con il marito Joe Jonas in calzini e ciabatte. Un altro motivo per cui è una di noi? A volte fa le valigie senza avere un piano preciso. E questo è successo quando è volata in Scozia per il matrimonio di Kit Harrington e Rosie Leslie nel 2018.

Intervistata da Elle UK, l'attrice ha raccontato che si vergognerà per sempre del look che ha indossato al matrimonio della sua co-star di Game of Thrones, ma non era assolutamente qualcosa di calcolato.

"Mi pentirò per sempre di questo look. È stato uno dei miei peggiori look. Ho avuto un'emergenza di moda", ha spiegato. "Entrambi gli abiti davvero di classe che avevo messo in valigia non mi andavano bene".

Per l'occasione, Sophie indossava un abito blazer rosso cortissimo e dal momento che una mini con le décolleté l'avrebbe fatta sembrare un po' troppo nuda per una tradizionale cerimonia di matrimonio scozzese, si è infilata un paio di stivali alti fino alla coscia. "È stato un disastro."

In tutto questo, ci chiediamo: ma perché Sophie prima di partire non si è provata i due "abiti davvero di classe" che ha infilato in valigia? LOL. Te l'avevamo detto, UNA DI NOI.

