Sophie Turner in giro per Londra in pigiama (di seta) con le sue vecchie amiche

Pigiama party, ma in giro per locali

Da imperturbabile colombella a indomabile Jean Grey, ora che Game of Thrones è finito, Sophie Turner è concentrata sui progetti futuri che iniziano proprio con il suo nuovo film da protagonista X-Men: Dark Phoenix. L'attrice britannica sta viaggiando per il mondo, impegnata con il press tour del cine-comic, tra le varie tappe anche Londra, dove è riuscita a passare un'intera giornata con le sue vecchie amiche.

Visualizza questo post su Instagram The gals Un post condiviso da Sophie Turner (@sophiet) in data: 25 Mag 2019 alle ore 10:11 PDT

La splendida 23enne non capita spesso nel suo paese di nascita, ormai dopo il matrimonio con Joe Jonas vive stabilmente tra New York e Los Angeles, quindi, ogni occasione è buona per riprendere il filo con le sue "gals". Sophie ha scelto di passare questa giornata tra ragazze in pigiama, sì, ma di seta! Il look perfetto per fare il giro dei locali, ma con lo spirito di un pigiama party tra amiche. LOL

Ma che Sophie ami la comodità, l'avevamo capito quando, qualche tempo fa, è andata a spasso per New York con niente di meno che un paio di pantofole pelose. Ti raccontiamo tutto nel video:

ph. getty images