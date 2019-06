Sophie Turner e Joe Jonas, innamorati e coordinati alla prima mondiale di X-Men: Dark Phoenix

Che coppia!

Sophie Turner era stupenda alla prima mondiale di X-Men: Dark Phoenix, del resto, è la protagonista del film e si è vestita per interpretare la parte anche sul red carpet. La splendida attrice britannica è arrivata al TCL Chinese Theatre di Los Angeles in un abito a righe bianche e nere con ricamo floreale di Louis Vuitton, una grossa cintura a strizzare la sua vita minuta e un seducente beauty look in stile "vecchia Hollywood".

Ad accompagnarla e sostenerla, il suo nuovo (e fresco e fresco) maritino Joe Jonas, perfettamente innamorato e abbinato alla sua bella Sophie con una camicia a righe bianche e nere. Insomma, sono fantastici, che coppia!

Oh, a proposito, lo sapevi che i genitori di Joe hanno scoperto che il figlio si era sposato su Internet?! Li aveva tenuti all'oscuro di tutto, ma poi Diplo ha trasmesso in diretta Instagram il suo matrimonio segreto a Las Vegas e così mamma e papà sono a venuti a sapere di non essere stati invitati alla cerimonia. Joe sta ancora cercando di farsi perdonare LOL.

Il 29enne e la 23enne dovrebbero tenere presto un'altra cerimonia di matrimonio, questa volta più classica e davanti alle famiglie: si parla di possibili nozze per questa estate in Francia. E Maisie Williams - che a Las Vegas non c'era - sarà la damigella.

ph. getty images