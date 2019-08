Solo Taylor Swift può sfilare in hungover sul red carpet dei Teen Choice Awards ed essere così favolosa

Dopo #DrunkTaylor arriva #HungoverTaylor

Taylor Swift era favolosa sul tappeto rosso dei Teen Choice Awards, il che non è esattamente una novità, tranne per il fatto che era presumibilmente in hungover, dato che la notte prima aveva dato un super party per festeggiare le 10 nomination agli MTV VMA 2019. Se pensiamo alla nostra faccia il giorno dopo una festa folle, non possiamo che rimanere stupefatti.... ma ovviamente noi non siamo Taylor Swift!

Ecco il look di Taylor:

getty images

In total Versace la splendida pop star ha scelto i suoi tanto amati shorts, a cui ha abbinato una giacca della stessa coloratissima fantasia, reggiseno fucsia che sbuca dalla camicetta e sandali arancioni. Mezzo raccolto, ombretto rosa sulle palpebre e matita verde nella riga dell'occhio. WOW

Durante la premiazione, Tay Tay ha accettato l'Icon Awards e solo per lei hanno personalizzato il premio, la famosa tavola da surf, con i suoi tre gatti: Meredith Gray, Olivia Benson e Benjamin Button, l'ultimo arrivato adottato sul set del videoclip di "ME!".

Tornando alla festa, le foto della bella 29enne che se la spassa come se non ci fosse un domani sono subito diventate virali, la stessa Taylor Swift ha notato l'hashtag #DrunkTaylor che si faceva strada su Twitter fino ad entrare nei trends e ha postato lei stessa qualche immagine dalla serata.

Adesso non stiamo ancora più nella pelle per l'esibizione di Taylor Swift agli MTV VMA! Lo show si terrà nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey e sarà condotto dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.

Intanto vota a più non posso i tuoi artisti preferiti candidati agli MTV Video Music Awards 2019: ti basta collegarti a mtv.com/vma per esprimere le tue preferenze e far vincere i tuoi cantanti del cuore.