Shorts in inverno e teddy coat, Blake Lively è nel pieno di una nuova maratona di moda!

Blake is back

È passato più di un anno dall'ultimo grande tour stampa di Blake Lively. Del resto, l'attrice 32enne ha mantenuto un profilo comprensibilmente basso durante la sua terza gravidanza e nei mesi successivi alla nascita di sua figlia. Questa settimana, tuttavia, siamo lieti di annunciarti che la star di Gossip Girl ha fatto il suo ritorno trionfale sotto i riflettori per promuovere il suo nuovo film d'azione, The Rhythm Section. E tra la premiere della pellicola a New York e le successive interviste, Blake si è cambiata d'abito ben sei volte in due giorni. SEI: più del numero di vestiti che la maggior parte delle persone indossa durante un'intera settimana lavorativa!

Vuoi vedere tutti i look del press tour di The Rhythm Section? Li abbiamo raccolti in questo video:

ph. getty images