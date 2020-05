Sembra che Blake Lively abbia segretamente trollato il Met Gala per anni

Coincidenza? O mossa glamour calcolata?

Blake Lively non delude mai sul tappeto rosso e figurati quando si tratta del Met Gala! Ogni volta che ha sfilato sulle scale del Metropolitan Museum of Art di New York, ci ha regalato chilometri di stoffa, applicazioni preziose e silhouette da sogno. Ma sembra esserci un incredibile dettaglio che non abbiamo mai notato, a rivelarlo proprio l'attrice su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram ...when the carpet matches the Blakes. Met Ball 2018, 2017, 2016 Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively) in data: 4 Mag 2020 alle ore 6:03 PDT

Il 4 maggio, giorno in cui sarebbe dovuto andare in scena il Met Gala 2020, come sai è stato rimandato a data da destinarsi a causa del coronavirus, Blake ha condiviso un album con i look che ha indossato per le sue ultime tre apparizioni al fashionissimo evento. Nella didascalia fa notare come tutti i suoi abiti si abbinino perfettamente al colore del red carpet, che non è sempre rosso, ma cambia colore ogni anno:

“... quando il tappeto si abbina a Blake. Met Ball 2018, 2017, 2016 ”

Come puoi notare sfogliando l'album, il tappeto nel 2018 era bordeaux e crema, proprio come il sontuoso abito di Versace di Blake. Nel 2017 il tappeto era azzurro, guarda caso come le piume della coda del suo scintillante vestito a sirena, anche questa volta di Versace. Infine l'abito Gucci rosa a fiori rossi si fonde perfettamnete con il tappeto del 2016.

Visualizza questo post su Instagram Roundup ✨ #CommentsByCelebs Un post condiviso da Comments By Celebs (@commentsbycelebs) in data: 4 Mag 2020 alle ore 6:23 PDT

Si tratta di una coincidenza? O di una mossa glamour calcolata? Sembra chiederselo anche Gigi Hadid, che infatti ha commentato il post così:

"Con quanto anticipo devi dire ad Anna di che colore fare il tappeto?" - riferendosi ad Anna Wintour, la sempiterna organizzatrice del Met Gala e direttrice di Vogue America.

Qualunque sia la riposta, in questo momento Serena van der Woodsen sta applaudendo.

ph. getty images