Selena Gomez: un’epica maratona di moda autunnale tra New York e Los Angeles

"Look at her now"

Selena Gomez è molto impegnata con il press tour per promuovere i suoi nuovi singoli "Lose You to Love Me" e "Look At Her Now". È iniziato a Los Angeles la scorsa settimana, dove ci ha regalato quattro look diversi in due giorni. E ora la splendida 27enne è arrivata a New York, dove ha superato se stessa, indossando 4 abiti diversi in un solo lunedì!

Ha iniziato la sua giornata in un completo-pantalone di velluto verde acqua di Sies Marjan. Ha continuato con un abito stampa marrone di Ganni e stivali alti fino al ginocchio. Si è nuovamente trasformata in un top smanicato e gonna a righe grigie. Infine, un quarto tailleur da boss lady di Frame.

Puoi vederli tutti, sfogliando l'album pubblicato su Instagram da Just Jared:

A Los Angeles, Selena aveva iniziato il tour stampa in un elegante abito nero di Givenchy con sandali Tabitha Simmons, quando ha visitato la sua casa discografica, la Interscope Records, poche ore prima di pubblicare il singolo "Lose You to Love Me".

Poi per un'intervista con Ryan Seacrest, Sel è scivolata in un maglione oversize bianco a righe nere.

Ha festeggiato con le sue amiche, indossando un top nero e giallo tie-dye.

Visualizza questo post su Instagram Getting to celebrate this chapter with my friends means so much to me 🥰 Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: 27 Ott 2019 alle ore 1:45 PDT

E per un'intervista alla radio SiriusXM ha scelto un allegro abito Jacquemus a righe fucsia.

Durante le interviste del press tour, Selena ha parlato molto di come la sua musica sia nata durante il processo di guarigione dopo la fine della sua lunga relazione on-off con Justin Bieber, a marzo 2018. Molti i riferimenti anche come abbia sofferto vedendo Justin andare avanti così velocemente sposando Hailey Baldwin. Gomez non ha mai pronunciato il loro nomi durante le interviste, ma il sottotesto è molto chiaro.

Fai partire il video qui sotto per saperne di più sui riferimenti a Justin Bieber nei nuovi singolo di Sel e per ripercorrere la lunga storia d'amore dei Jelena:

