Selena Gomez: un completo a righe (ma non le solite righe) per una serata a New York

Le righe à la parisienne o in stile navy sono un classico intramontabile della moda estiva, chi non possiede almeno una maglietta a righe bianche blu, bianche e nere o bianche e rosse? Ma nulla al mondo può darsi così per scontato e Selena Gomez ha appena dato un twist inaspettato a questa eterna tendenza. La splendida cantante e attrice 26enne è stata avvistata a Broadway diretta a vedere il musical "Mean Girls", per l'occasione è scivolata in un ensemble tutto a righe, ma a colori non comuni: arancione e verde. Cappottino leggero a righe verticali e un miniabito a strisce orizzontali in tinta, zeppe midi bianche e borsa abbinata, non è un look che vorresti indossare anche tu?

Selena si trova a New York per promuovere il suo nuovo film "The Dead Do not Die", dove recita accanto a famosissimi attori come Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi e Tilda Swinton. La prima americana del nuovo lavoro del regista Jim Jarmusch, si è tenuta l'11 giugno al Museum of Modern Art, dando il via a una grande settimana di incontri con la stampa per Selena, non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il suo prossimo look!

La prima mondiale di "The Dead Don’t Die" si era invece tenuta a Cannes 2019, nel video puoi vedere il red carpet francese di Selena:

ph. getty images