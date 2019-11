Selena Gomez: tutti i look che ha Indossato per promuovere “Lose You To Love Me”

"Look at her now"

Selena Gomez è stata molto impegnata con il tour stampa per promuovere i suoi nuovi singoli "Lose You to Love Me" e "Look At Her Now". Un sacco di interviste radiofoniche e tv tra Los Angeles e New York, per cui la splendida 27enne ha sfoggiato ogni volta un look diverso e sempre favoloso. In pratica, una fashionissima maratona di moda autunnale che grida, traducendo il titolo di una delle sue nuove canzoni, "guardala adesso". E ti abbiamo visto Selena, stai davvero una favola!

Nel video qui sotto, abbiamo raccolto tutti gli outfit che Selena ha indossato per la promozione della sua nuova musica. Vai col play e goditeli tutti:

Durante le numerose interviste rilasciate dopo l'uscita dei singoli, Selena ha parlato molto di come la sua nuova musica sia nata durante il processo di guarigione dopo la fine della sua lunga relazione on-off con Justin Bieber, a marzo 2018. Molti i riferimenti anche a come abbia sofferto vedendo Justin andare avanti così velocemente sposando Hailey Baldwin. Gomez non ha mai pronunciato il loro nomi durante le interviste, ma il sottotesto è molto chiaro.

Ma quanto sono stati insieme i Jelena? Quando era scattata la prima scintilla tra loro? E cosa intende Selena Gomez quando canta: "In due mesi, ci hai rimpiazzati"? La risposta a tutte queste domande la trovi di seguito, nel super recap della loro storia dal 2009 a oggi:

ph. getty images