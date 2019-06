Selena Gomez manda un messaggio molto importante con il suo ultimo look

"1973"

Dopo la prima americana di "The Dead Do not Die", Selena Gomez si trova a New York molto impegnata nella promozione del suo nuovo film, dove recita accanto a famosissimi attori come Bill Murray, Adam Driver, Steve Buscemi e Tilda Swinton. Per partecipare al programma tv Live With Kelly and Ryan, la splendida 26enne ha scelto uno strepitoso abito di Chanel blu e bianco, ma il dettaglio più importante del look è certo la collana della designer di gioielli Sophie Ratner. Alla catenina è agganciato un ciondolo, su cui si legge una data "1973", l'anno in cui negli Stati Uniti è stato confermato dalla Corte Suprema il diritto di ogni donna ad abortire.

Visualizza questo post su Instagram #1973 @sophieratner_jewelry @chanelofficial Un post condiviso da Kate Young (@kateyoung) in data: 12 Giu 2019 alle ore 7:18 PDT

Nell'ultimo periodo si è fatto un gran parlare delle nuove leggi restrittive sull'aborto che sono entrate in vigore in alcuni stati degli Stati Uniti, e Selena non ci sta, perché secondo lei nessuno dovrebbe dire a una donna come gestire il suo corpo:

"Vedere quello che sta accadendo in Alabama, Georgia, Mississippi e in molti altri stati nel nostro paese non solo è profondamente sconvolgente, ma sembra che non possa essere vero nel 2019. Non è affare di nessuno quello che una donna sceglie di fare con il suo corpo. Fine della storia.", ha scritto la cantante e attrice in un post molto sentito su Instagram.

Insomma, grande Selena!

La prima mondiale di "The Dead Don’t Die" si era tenuta a Cannes 2019, nel video puoi vedere il red carpet francese di Selena:

ph. getty images