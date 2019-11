Selena Gomez e la sorellina Gracie vestite uguali (e adorabili) sul red carpet di Frozen 2

Due principesse

Selena Gomez si è presentata alla premiere di Frozen 2 nell'outfit più perfetto per l'occasione: un abito bianco con mini stampa floreale blu e un mantello grigio ornato da mille paillettes e piume. Il vestito da principessa dei ghiacci è firmato Marc Jacobs, che ne ha creato una mini versione identica per la sorellina della splendida pop star, che ha portato con lei sul red carpet. Un magico debutto sul tappeto rosso per Gracie Teefey, che ha solo sei anni.

"Spero di essere ufficialmente la migliore sorella maggiore di sempre ora... stava vivendo la sua migliore vita!!", ha scritto Selena su Instagram

L'adorabile duo si teneva per mano e ha posato per dolci foto alla premiere di Hollywood. Selena ha abbinato il suo abito a tacchi metallici argento e ha scelto lunghe e romantiche trecce - tutte da copiare.

Gracie Elliot Teefey è nata nel 2006 dal matrimonio della madre di Selena, Mandy, con Brian Teefey.

Oh, a proposito, questo è un grande momento per Selena perché "Lose You To Love Me" sta avendo un enorme successo, a tal punto da far conquistare alla cantante (per la prima volta nell'arco della sua carriera) la posizione numero 1 della prestigiosa Billboard Hot 100.

ph. getty images