Selena Gomez ci riporta negli anni ’90 con il suo look per il compleanno a tema di Julia Michaels

Throw back anche il lucida labbra!

Selena Gomez ci ha ricordato che è una ragazza degli anni '90 con una sua recente apparizione alla festa di compleanno a tema della sua amica Julia Michaels. Vogliamo ricordarti che, oltre a essere una cantante, Julia è una delle autrici di maggior successo del pop internazionale. In questi anni ha scritto hit per star del calibro di Britney Spears, Demi Lovato, Fifth Harmony, Shawn Mendes, Justin Bieber e anche per Selena. Proprio con quest'ultima Julia ha un legame molto profondo, di vera e propria amicizia.

Visualizza questo post su Instagram My love, my heart and my soul @juliamichaels 🖤 Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: 11 Nov 2019 alle ore 7:21 PST

Tornando alla festa, Julia ha celebrato il suo 25esimo compleanno con una festa con un tema molto particolare: prom anni '90. Ovviamente vestirsi con un outfit d'epoca era d'obbligo e Selena ha fatto davvero le cose in grande, come ha mostrato nel dettaglio nelle sue Instagram Stories, che qui ti proponiamo riprese da un fan account.

Vestito sottoveste nero, choker, anfibi, raccolto con le ciocche libere e lucida labbra rosa. Insomma, sembra davvero uscita da un teen movie anni '90!

La cantante ha molto da festeggiare oltre al compleanno della sua amica. Questo è un grande momento per Selena perché "Lose You To Love Me" sta avendo un enorme successo, a tal punto da farle conquistare (per la prima volta nell'arco della sua carriera) la posizione numero 1 della prestigiosa Billboard Hot 100.

ph. getty images