Selena Gomez anticipa San Valentino con un romantico look rosa sul red carpet

E devi vedere la manicure

Selena Gomez ha dato il via al 2020 pubblicando il suo nuovo e attesissimo album "Rare" per la felicità dei fan e di colleghe come Taylor Swift e Cardi B. Ma non dimentichiamoci che la splendida 27enne è anche un'attrice e il primo impegno cinematografico dell'anno di Selena è stato la premiere di Dolittle a Los Angeles.

Selena, che dà voce a Betsy, un'amichevole giraffa, in anticipo per San Valentino è scivolata un ensemble molto romantico firmato Givenchy. Top a collo alto rosa trasparente e una voluminosa gonna nera stretta in vita. Capelli raccolti come piace a lei, ovvero con la riga in mezzo e bun basso. Orecchini pendenti di diamanti, al posto dei suoi adorati cerchi e un beauty look tutto nei toni del rosa.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

La cantante-attrice si è goduta il tappeto rosso con le sue costar, tra cui il protagonista Robert Downey Jr., con cui è stata vista chiacchierare e ridere. E anche Rami Malek, che dà la voce alla scimmia, Chee-Chee.

Visualizza questo post su Instagram The stars of #DolittleMovie got wild at the premiere. 🎩🐅🦆🦜🐕🦍 Un post condiviso da Dolittle (@dolittlemovie) in data: 11 Gen 2020 alle ore 6:13 PST

Oh, e tornando al look del red carpet, non possiamo non condividere il dettaglio della manicure bianco ottico, che il famoso nail artist delle star Tom Bachik ha creato per Selena e che ha condiviso su Instagram. Un'idea unghie tutta da copiare e che sa già di primavera.

ph. getty images