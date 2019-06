Sam Smith è pronto a diventare il nuovo membro delle Spice Girls

Un look da sballo

Oltre a Emma Stone, le Spice Girls hanno un altro fan molto famoso, Sam Smith che è al lavoro su un nuovo progetto: diventare il sesto membro dell'iconica girl band. Per chiunque abbia raggiunto la maggiore età negli anni 2000, le Spice rappresentano il fenomeno pop e culturale della loro adolescenza. Emma, Victoria, Mel B, Mel C e Geri gridavano "Girl Power!" perfettamente in equilibrio sulle altissime zeppe delle loro Buffalo, come fare a non amarle? E il caro Sam non ha paura di mostrare il suo amore per loro con una foto su Instagram, dove mostra orgoglioso una maglietta vintage delle Spice Girls.

Visualizza questo post su Instagram Spice Boy Un post condiviso da Sam Smith (@samsmith) in data: 13 Giu 2019 alle ore 11:56 PDT

Ora, la prospettiva che Smith si unisca al gruppo non è affatto probabile, magari un featuring? Magari una parte nel nuovo film sulle Spice Girls, attualmente in fase di lavorazione? I nostri sono solo suggerimenti, una cosa è certa, Emma Bunton ha lasciato un commento alla foto che dice:

"Sei incredibilmente incredibile!!!"

Insomma, quando c'è tanto amore val la pena nutrire speranze. Un'ultima cosa: sporty, scary, spicy e posh sono già presi, quale sarà il nome di battaglia di Sam quando entrerà a far parte delle Spice?

ph. getty images