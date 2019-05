Rihanna ha ufficialmente lanciato il suo nuovo marchio di moda di lusso

Con LVMH

La carriera imprenditoriale di Rihanna è decollata come un razzo e non intende fermarsi, dopo il successo di Fenty Beauty e SavagexFenty, ora è ufficiale, la splendida star ha appena lanciato un nuovo brand di moda super extra luxury. Il nuovo marchio conta infatti sull'investimento di LVMH, la famosa multinazionale francese proprietaria di oltre settanta brand di alta moda, tra cui Christian Dior, Fendi, Céline, Givenchy, Kenzo e Louis Vuitton.

Secondo Cosmopolitan, la prima collezione debutterà nella primavera del 2019 (che è praticamente, adesso!) con il nome di "Fenty". Ed ecco il il tanto atteso logo della nuova casa di moda di Bad Gal, che con orgoglio ha condiviso su Instagram:

Visualizza questo post su Instagram @fenty . Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Mag 10, 2019 at 6:22 PDT

"Progettare una linea come questa con LVMH è stato un momento incredibilmente speciale per noi", ha dichiarato Rihanna a WWD. "Il Sig. [Bernard] Arnault [presidente e chief executive officer di LVMH] mi ha dato l'opportunità unica di sviluppare una casa di moda nel settore del lusso, senza limiti artistici. Non potrei immaginare un partner migliore sia in termini di creatività che di business, e sono pronta per far vedere al mondo ciò che abbiamo costruito insieme".

La parte migliore di questa notizia? Rihanna è la prima donna ad aver creato un marchio originale per LVMH, la prima donna di colore a capo di una casa di moda di LVMH e la sua linea è il primo fashion brand ad essere stato creato dal gruppo francese dopo Christian Lacroix nel 1987.

WOW, insomma, "Fenty" di Rihanna è già da record ed è un successo sociale e culturale. Soprattutto se si pensa che Robyn Rihanna Fenty è nata da una famiglia poverissima a Bridgetown, nell'isola di Barbados.

ph. getty images