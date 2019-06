Rihanna ha indossato la jumpsuit definitiva

La tuta intera è la migliore amica di ogni donna

Rihanna era "on fire" quando è scesa dalla sua auto per farsi strada verso uno dei suoi ristoranti italiani preferiti, Giorgio Baldi, a Santa Monica, in California. La cantante-stilista faceva girare la testa in un look tutto rosso dalla testa ai piedi: jumpsuit in seta con disegni giapponesi perfettamente abbinata ai suoi nuovi capelli color mogano. Una visione.

La tuta intera è certo uno dei grandi trend della stagione estiva, molto amata dalle donne perché freschissima e, diciamolo senza giri di parole, perfetta da indossare prima della prossima ceretta. Il modello di Rihanna interpreta il capo in modo ultra sexy, scivolando ed enfatizzando le sue forme senza però essere aderente, perché chi vuole strizzarsi in tessuti sintetici con una temperatura di 40 gradi? Certamente non noi.

La splendida 31enne si trovava a Santa Monica perché aveva organizzato una speciale cena privata a seguito dei BET Awards 2019, dove ha consegnato il Lifetime Achievement Award a Mary J. Blige. Ovviamente Rihanna ha prenotato tutto il ristorante, anche se gli invitati erano solo 15.

Qualche settimana fa, Forbes ha incoronato Rihanna come l'artista femminile più ricca al mondo, ecco perché prenota in esclusiva interi ristoranti. Ti raccontiamo tutto nel video:

ph. getty images