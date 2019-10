Rihanna ha accennato a come sarebbe il suo abito da sposa da sogno

E possiamo iniziare a immaginarlo

Il fatto che abbiamo passato notti insonni aspettando che Hailey Bieber si decidesse a mostrare al mondo il suo abito da sposa, denota che abbiamo una singolare ossessione per i vestiti nuziali delle celebrità. Non giudicateci troppo male. E ora, a buttare fuoco sulla nostra wedding mania è arrivata Rihanna con le sue ultime rivelazioni.

La pop star stilista imprenditrice (speriamo presto presidentessa dell'Universo) ha rivelato in una nuova video-intervista a Vogue chi vorrebbe disegnasse il suo abito da sposa da sogno:

"Probabilmente sarebbe una collaborazione tra me e [John] Galliano, ovviamente", ha rivelato la splendida 31enne.

Guardiamo Rihanna vestita di bianco per iniziare a sognare:

Visualizza questo post su Instagram @claralionelfdn #DiamondBall Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 5 Ott 2018 alle ore 2:41 PDT

Il famoso stilista, che ha guidato Givenchy e Dior prima di entrare in Maison Margiela nel 2015, ha precedentemente progettato abiti da sposa per Kate Moss e Gwen Stefani. Non solo, Bella Hadid ha festeggiato il suo 23esimo compleanno in un abito vintage disegnato da Galliano per Dior alla fine degli anni '90.

Nella stessa intervista Rihanna ha raccontato della sua "relazione esclusiva" con il fidanzato Hassan Jameel e di come si senta a pronta ad avere dei bambini.

Caro Galliano, tiri fuori subito i fogli per cartamodelli - le diamo del lei per rispetto - perché qui si respira un'inebriante aria di matrimonio.

A proposito di moda, sta arrivando la prima biografia di Rihanna in formato fotografico, con ben mille immagini dei suoi look più iconici.

ph. getty images