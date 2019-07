Rihanna racconta la storia della sua vita con il suo ultimo Instagram look

Dall'infanzia modesta alle Barbados a cantante più ricca del mondo

Forbes ha incoronato Rihanna come l'artista femminile più ricca al mondo, titolo che non piace molto alla super star, perché come ha dichiarato a E! News: "è come se stessi premiando la gente per essere ricca. È strano". Sarà certo strano, ma pur sempre vero, con i suoi 8 album in studio e le sue imprese imprenditoriali Fenty, che spaziano dal make-up, alla lingerie fino al nuovo brand di moda luxury, Bad Gal ha creato un patrimonio di 600 milioni di dollari. Un traguardo molto importante per una ragazza nata a Bridgetown, nell'isola di Barbados, in una famiglia modesta, prima che un talent scout scoprisse la sua voce e la portasse negli USA.

Visualizza questo post su Instagram when u ran outta towels Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 10 Lug 2019 alle ore 4:36 PDT

Con il suo ultimo Instagram look, Rihanna sembra voler raccontare proprio questa storia, la storia della sua vita. Sdraiata a bordo piscina, tra pellicce sintetiche e foulard di seta di Louis Vuitton è impossibile non notare la parola che si legge sulla sua maglietta: "immigrant", in italiano "immigrata".

ph. getty images