Come seduce Rihanna in estate? Spacco killer e gambe in primo piano, ovviamente

#HotGirlSummer

La strategia approvata da Rihanna per un look estivo di bellezza vincente? Gioca con i tuoi punti di forza. Avvistata mentre si dirigeva a cena con sua madre a Santa Monica, la musicista trasformata in imprenditrice milionaria ha dimostrato che nelle notti d'estate non si può uscire di casa dimenticando di mostrare la propria luminosa pelle abbronzata. Senza strafare però, solo un pezzo alla volta, perché lasciare immaginare tutto il resto è il miglior modo per sedurre.

Bad Gal è scivolata in un maxi abito lavorato a maglia color sabbia, la silhouette morbida nasconde, ma lo spacco killer rivela la pelle luminosa della sua gamba. E poiché un outfit così non è completo senza la perfetta pedicure, ha finito il look con un tocco di smalto bianco, che scintilla come i suoi sandali a spillo.

Insomma, come dicevamo, gioca con i tuoi punti di forza, ma non buttare subito tutte le carte sul tavolo, gioca i tuoi assi uno alla volta.

ph. getty images