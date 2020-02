Il look post breakup di Madelaine Petsch è approvato da Cheryl Blossom

Total red

La star di Riverdale, Madelaine Petsch non ha lasciato che il suo recente breakup con il musicista Travis Mills le rovinasse la settimana della moda di Milano - la prova: il suo completo rosso approvato da Cheryl Blossom. Mentre Travis ha condiviso un dolce messaggio sui social che conferma la fine della loro storia e ripercorre i tre anni d'amore, l'attrice era impegnata a splendere sul front row della sfilata di Hugo Boss.

Visualizza questo post su Instagram thank you @boss ❤️ Un post condiviso da Madelaine Petsch (@madelame) in data: 24 Feb 2020 alle ore 9:22 PST

Seduta in prima fila con la coppia Cara Delevingne e Ashley Benson, la 25enne era favolosa nel suo look tutto rosso dalla testa ai piedi, il completo giacca pantalone arriva direttamente dalla collezione Hugo Boss autunno/inverno 2020. Letteralmente total red, se contiamo anche le décolleté e i suoi capelli naturali color rame. Dandoci una seria ispirazione, ha finito l'outfit con una collana d'oro e rossetto nude.

La settimana della moda di Milano è ormai finita ed è iniziata quella di Parigi. Non sappiamo se l'attrice volerà verso la capitale francese per la chiusura del mese della moda, ma sappiamo una cosa: il mondo è la passerella di Madelaine Petsch e noi siamo qui per questo.

ph. getty images