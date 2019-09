Prima Dua Lipa ora Rihanna, la frangia è di moda nell’autunno 2019

E ci piace tantissimo

Dua Lipa ha appena rinnovato il suo amato caschetto con una frangia lunga che le arriva appena sopra gli occhi, ora nel giro di poche ore un'altra super star ha sfoggiato la medesima bang. Stiamo parlando di niente poco di meno Rihanna. Insomma, l'autunno è arrivato portando un nuova tendenza nella scena hairstyle: la frangia appunto.

La super star, imprenditrice e fashion guru è stata avvistata a un after party della Paris Fashion Week con un'aggiunta sorprendente ai lunghi capelli castani che sta sfoggiando ultimamente: una frangia lunga e smussata, che le regala un alone di mistero da vera badass.

La frangia è una tentazione irresistibile, al contempo la sua continua manutenzione potrebbe riempirti di terrore - e ti capiamo benissimo. Una frangetta tagliata bene ha però un super potere, quello di trasformare subito il look senza stravolgerlo completamente. Se sei stanca del solito taglio di capelli, ma non hai davvero idea di come trasformarti, la risposta può essere una bella frangia. E funziona benissimo anche con sia con i bob che con i tagli più lunghi.

