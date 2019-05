Il total white di Kylie Jenner è il summer mood definitivo

E va bene anche a basse temperature

Non sai cosa mettere per il tuo prossimo appuntamento romantico? Kylie Jenner e il suo ultimo Instagram look sono qui per aiutarti: la nostra beauty guru/megastar/cool mom ha scelto il total white per una serata a due con il fidanzato Travis Scott. Il bianco su bianco è da sempre il summer mood definitivo, ma la giovane miliardaria ha interpretato la tendenza in modo che possa essere vestita anche a basse temperature, proprio come quelle che si stanno registrando in Italia nell'ultimo periodo.

T-shirt bianca e pantaloni a zampa, quelli di Kylie sono super vistosi con quell'intreccio tipo corsetto che corre su tutta la gamba, ma noi comuni mortali possiamo indossarne un paio più semplice, senza però togliere forza all'effetto complessivo dell'ensemble. Un tocco di colore con la scelta delle scarpe, et voilà, il look perfetto per chi non vede l'ora che cominci l'estate!

