Orlando Bloom e il suo cane sul front row della Milano Fashion Week: sono persino abbinati

Awww

Vince il premio per la coppia più tenera avvistata sul front row della settimana della moda di Milano: Orlando Bloom e il suo cagnolino Mighty. L'attore ha infatti portato il suo migliore amico a quattro zampe alla sfilata di Hugo Boss autunno 2020, dove erano presenti anche Cara Delevingne e Ashley Benson. La parte migliore? Il look monocromatico cammello di Orlando, un abito sartoriale a doppio petto con semplice girocollo, crea una palette perfetta con il colore del manto di Mighty. Ma quanto sono adorabili?!

Da quando ha adottato Mighty nel 2017, Orlando e il suo cucciolo sono praticamente inseparabili: la pagina Instagram dell'attore è praticamente tutta dedicata al suo cane. Questo post, di un recente viaggio in montagna con la sua fidanzata Katy Perry, è un buon esempio:

Visualizza questo post su Instagram motley crew 2020 Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom) in data: 4 Gen 2020 alle ore 11:17 PST

Oh, a proposito, le nozze tra la cantante e l'attore, prima previste per il 2019, sono state rimandate a quest'anno: non resta che metterci comodi e aspettare i dettagli sul matrimonio!

ph. getty images