Ora che le Fifth Harmony si sono sciolte, Normani Kordei vuole intraprendere la carriera di modella

Ora che le Fifth Harmony si sono sciolte, Normani Kordei ha rivelato che vuole intraprendere la carriera di modella. La cantante di "Love Lies" ha annunciato di aver appena firmato un contratto con l'importante Wilhelmina Modeling Agency.

E, in una recente intervista a Vogue, Normani ha raccontato che la moda è stato il suo primo grande amore:

"Ho sempre desiderato entrare nel mondo della moda. È qualcosa a cui mi ispiro fin da quando ero una bambina".

Non disperare, Normani non ha nessuna intenzione di lasciare la musica, vuole che le sue due carriere si sviluppino in una sorta di continuo dialogo.

Nell'intervista, Normani ha infatti rivelato che Rihanna è colei che l'ha ispirata a intraprendere questa nuova avventura:

"Non è passata dalla musica alla moda, ha fatto entrambe le cose nello stesso momento e l'ha fatto a modo suo. La sua nuova linea di lingerie per donne di tutte le forme e dimensioni rappresenta davvero ogni donna, nessuna si sente dimenticata, è qualcosa che spero di riuscire a fare anche io".

Oltre a RiRi, Normani ha un'altra icona: Naomi Campbell. La cantante ha spiegato che è cresciuta guardando la modella sfilare sulle passerelle di mezzo mondo, e questo la faceva sentire "come se potessi fare la stessa identica cosa - lei mi ha fatto sentire come se potessi anche io salire su una passerella".

In bocca al lupo Normani, noi tifiamo per te!

ph: getty images