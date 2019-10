Offset ha regalato a Cardi B un anello di diamanti da 100 carati di #Riccanza

Chiamato anche "Diamante Titanic"

Cardi B ha compiuto 27 anni l'11 ottobre e ha scelto di festeggiare il suo compleanno con la famiglia e gli amici più intimi. Il momento clou della festa è stato, innegabilmente, il momento in cui ha ricevuto il regalo di suo marito Offset. No, nessun biglietto per una fuga romantica in un paradiso tropicale, nemmeno un (scontata?) borsa griffata, la rapper ha ricevuto un anello con un diamante azzurro a forma di cuore così grande, che è stato soprannominato il "diamante Titanic". Questa sì, che è vera #Riccanza!

Secondo E! News, potrebbe valere più di 3 milioni di dollari e contando gli altri brillanti che compongono l'anello, sembra che il gioiello contenga fino a 100 carati di diamanti. Sì, 100 CARATI. Questo anello è davvero così grande e accecante che non riusciamo proprio a credere che esista, ma ehi, abbiamo le prove grazie ai video postati da Cardi B e Offset su Instagram. Soprattutto, quanto peserà? LOL

Visualizza questo post su Instagram KIDS WE DIDNT COME TO PLAY THE TITANIC DIAMOND 💎 Un post condiviso da OFFSET (@offsetyrn) in data: 12 Ott 2019 alle ore 12:38 PDT

Buon compleanno Cardi, ma qualcosa ci dice che lo è stato di certo, indipendentemente dai nostri auguri.

ph. getty images