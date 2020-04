O in tuta o nuda: lo stile senza mezze misure di Emily Ratajkowski in quarantena

Prediamoci una pausa con EmRata

Emily Ratajkowski sa come tenere alto l'umore dei suoi follower di Instagram durante la quarantena. Sfogliando la sua pagina abbiamo notato che dall'inizio del #IoRestoACasa la modella alterna foto in tuta, proprio come quella che stiamo indossando noi in questo momento, a scatti in cui mostra le sue forme mozzafiato. Come se a un tratto si togliesse la felpona e dicesse al marito Sebastian Bear-McClard, "fammi subito una foto". Certo, con quello che sta succedendo nel mondo ammirare il patrimonio genetico di EmRata potrebbe essere la più futile delle attività, ma ci meritiamo una pausa dallo scorrere ansiogeno le notizie sul coronavirus e i contenuti della 28enne sono certo una seducente distrazione.

Iniziamo con top, occhiali e lettura libri a tema femminismo nel letto:

Visualizza questo post su Instagram 📍 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 20 Mar 2020 alle ore 2:43 PDT

Poi scatto hot vedo non vedo dietro la tenda di casa:

Visualizza questo post su Instagram Sun coming through our curtains first thing in the morning last week 🔅🔆 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 29 Mar 2020 alle ore 5:41 PDT

Ancora in vestaglia e biancheria con il suo cane Colombo:

Visualizza questo post su Instagram He’s so sick of the snuggles Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 30 Mar 2020 alle ore 5:00 PDT

Marito e maxi felpa:

Visualizza questo post su Instagram 🤍🤍🤍 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 10 Apr 2020 alle ore 12:40 PDT

Il famoso lato b:

Visualizza questo post su Instagram ✨ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 8 Apr 2020 alle ore 7:23 PDT

Di nuovo a letto in tuta da ginnastica:

Visualizza questo post su Instagram ☁️ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 13 Apr 2020 alle ore 2:09 PDT

E concludiamo con super crop top e tanga:

Visualizza questo post su Instagram “Like a structuralist film or a Warhol test” Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 14 Apr 2020 alle ore 2:22 PDT

A proposito, da Milano alla Puglia: Emily ha scavato nella galleria delle foto e ha pubblicato un tour del nostro Paese nelle sue Stories, per mandarci un messaggio di sostegno in questo momento di difficoltà.

ph. getty images