North West, piccola fashionista, continua a rubare le scarpe col tacco a mamma Kim Kardashian!

Come darle torto

Nonostante abbia solo cinque anni, North West sta già dimostrando la sua passione per l'alta moda e per i capi di lusso, del resto i suoi genitori sono Kim Kardashian e Kanye West e i geni non mentono mai. La bambina ama sopra ogni cosa le scarpe col tacco della mamma ed è pronta a tutto pur di indossarle, perfino sgattaiolare nel suo guardaroba e rubarne un paio.

In una serie di esilaranti scatti condivisi su Instagram da Kim, possiamo ammirare il tentativo di North di indossare degli stivali di pelle di serpente color rosa per andare a scuola.

"La signorina North si è vestita da sola e ha pensato che fosse pronta fino a quando le ho spiegato che non poteva indossare gli stivali", ha scritto la reality star nella didascalia dell'album. LOL

Ok, le bimbe non possono indossare le scarpe col tacco, ma il look messo insieme da sola - ripetiamo DA SOLA - da North è davvero super cool. Il vestitino si abbina perfettamente agli stivali, come lo zainetto di peluche rosa.

Nell'ultima foto vediamo Northie molto arrabbiata, come non capirla, mamma Kim le ha appena rovinato l'outfit!

Northie in Kim's shoes 😩

Ma questa non è la prima volta, al compleanno della cuginetta True (figlia di Khloé Kardashian), North ha "preso in prestito" i sandali col tacco di Kim senza alcuna intenzione di restituirli, nonostante le insistenze della madre, che le intimava di rimettere le sue scarpe da bambina. Nella IG Story condivisa da Kim e ripresa da un fan account, possiamo vedere la bimba fare orecchie da mercante e continuare a zoppicare in giro per la festa con i tacchi di mammà.

Insomma, piccole fashioniste crescono!

ph. getty images