MSGM festeggia 10 anni e guarda al futuro alla MFW: l’intervista al creatore Massimo Giorgetti

MSGM: un mix perfetto di spensieratezza e creatività

Un compleanno importante per MSGM alla Settimana della Moda di Milano P/E 2020, che ha festeggiato i suoi primi 10 anni con una sfilata ai bagni misteriosi di De Chirico, nel giardino della Triennale di Milano. La collezione ha messo in scena il meglio del lavoro fatto finora dallo stilista e creatore del marchio Massimo Giorgetti. I colori, le stampe, i fiocchi, i volant, tutto ciò che è ed è stato MSGM. Un completo pantalone giallo e camicia con maxi fiocco ha aperto la sfilata, poi abitini con volant e ciabatte di rafia colorata, blazer di tweed e soprabiti con patch, bluse ampie e romantiche in taffetà con gli shorts, e ancora colli e cinture a crochet con tubini in organza. Come dicevamo, il meglio di MSGM con uno sguardo al futuro.

Prima della sfilata abbiamo avuto il piacere di intervistare Massimo Giorgetti, nelle clip di seguito ripercorriamo cosa ha raccontato ai microfoni di MTV Style:

Cos'è MSGM e come si è evoluta?

Come la collezione primavera-estate 2020 celebra i 10 anni di MSGM?

Qual è futuro di MSGM?

Infine, i saluti molto famosi a MTV Style dal front row della sfilata:

ph. MTV