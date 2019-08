Millie Bobby Brown, mai con i capelli così lunghi: boccoli da fiaba per il film “Enola Holmes”

Che look!

Abbiamo conosciuto Millie Bobby Brown con i capelli rasati, quando è esplosa sulla scena nella prima stagione del 2016 di Stranger Things nei panni di Eleven, la nostra teenager preferita con i super poteri. Il personaggio si è poi evoluto nel corso delle due stagioni successive, ma raramente abbiamo visto la giovane attrice con i capelli più lunghi delle sue spalle - almeno fino ad ora, eccola qui:

Visualizza questo post su Instagram i love you enola #enolaholmes Un post condiviso da mills 🐳 (@milliebobbybrown) in data: 2 Ago 2019 alle ore 10:34 PDT

In un nuovo post di Instagram, Millie ha condiviso una foto dal backstage del suo nuovo film da protagonista, Enola Holmes, che racconta le avventure dell'intrepida sorella minore dell'investigatore letterario più famoso al mondo: Sherlock Holmes. Nella foto, Millie sfoggia lunghissimi boccoli color miele, che le corrono lungo la schiena e sopra le spalle.

"Ti amo Enola", ha scritto nella didascalia parlando del suo personaggio.

Il film seguirà le vicende della sorella più piccola di Sherlock, che sia chiama appunto Enola, che investigherà per dimostrare che l’essere un grande detective è un dono di famiglia. Il film è un adattamento di The Case of the Missing Marquess, il primo libro della serie inedita in Italia di Nancy Springer.

Per quanto riguarda quei ricci da fiaba, li vedremo sul grande schermo quando Enola Holmes arriverà nei cinema nel 2020.

