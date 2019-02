Miley Cyrus stupenda in rosso alla prima del nuovo film di Liam Hemsworth “Isn’t It Romantic”

Liam non era alla premiere per problemi di salute

Liam Hemsworth non ha potuto partecipare alla prima losangelina del suo nuovo film Isn't It Romantic per problemi di salute, l'attore è infatti ricoverato in ospedale, tranquillo non sarebbe nulla di grave. Al suo posto è andata la sua bella mogliettina Miley Cyrus, che è arrivata sul pink carpet avvolta in uno straordinario e scenografico abito di tulle rosso trasparente.

Miley ha condiviso su Instagram il romantico look che ha scelto per presenziare alla serata e nella didascalia di uno di questi scatti ha spiegato l'assenza di Liam alla prima della sua nuova commedia romantica:

"Sono così orgogliosa del mio maritino @liamhemsworth e del suo ultimo film #IsntItRomantic ❤️ Lui purtroppo non è stato in grado di partecipare per motivi di salute... ma si sta riprendendo e sta usando questo tempo per riposare/guarire. È difficile per gli artisti mettere se stessi davanti ai loro progetti, ma questa volta è stato fondamentale... Sono orgoglioso di rappresentare lui e il suo incredibile lavoro. Così felice di vederlo brillare in questa commedia! Lui è la persona più divertente che conosco e il mondo ora può vedere il Liam con cui mi sveglio ogni giorno.... la più fortunata 💋"

Se questo non è romantico?! Liam stay strong, guarisci presto, siamo con te!

Non è romantico? (Is not It Romantic?) è una commedia romatica, che vede la partecipazione di Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam DeVine e Priyanka Chopra. Il film sarà distribuito negli Stati Uniti il ​​13 febbraio e internazionalmente da Netflix sulla sua piattaforma dal 28 febbraio 2019.

ph: getty images