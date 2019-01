Miley Cyrus ha già indossato il look che vorremo vestire per tutta l’estate 2019

Quanto manca alle vacanze estive? Troppo!

Miley Cyrus era tutto un sorriso in gita a Miami! La splendida popstar è stata avvistata fuori dalla famosa villa di Versace e grazie alle miti temperature della Florida ha potuto sfoggiare un coloratissimo look estivo.

Camicia in seta, chiaramente di Versace, probabilmente un introvabile pezzo vintage. La stampa nel tipico stile della casa di moda è totalmente dedicata alla città di Miami, vogliamo parlare della palette? Azzurro intenso e verde neon, che siamo (quasi) sicuri saranno i due colori più tendenza della prossima calda stagione.

Completano il look, shorts di jeans, occhiali da sole rettangolari bianchi e beachy waves super naturali. Quanto manca alle prossime vacanze estive?! Davvero troppo.

Il 2018 per Miley si è concluso nel migliori dei modi con il dolcissimo matrimonio con l'eterno fidanzato Liam Hemsworth. Dopo aver scoperto quanto poco è costato verrà voglia di sposarti anche a te, dai un'occhiata qui!

ph: getty images