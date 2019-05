Miley Cyrus e il Little Black Dress perfetto per una serata a Londra

La regina del total black

Miley Cyrus posa con il suo sorriso sfacciato mentre esce dal Soho Hotel di Londra, pronta per una serata nella capitale britannica. La cantante ventiseienne era stupenda nel suo mini abito nero, abbinato a un blazer e a un paio di camperos, gli stivali perfetti per dare un tocco rock al suo look super chic. Completano il look grandissimi occhiali da sole e un raccolto spettinato ad arte. Miley insegnaci la vita!

La splendida star è volata in Gran Bretagna per esibirsi a un evento di BBC Radio 1, andato in scena sabato 25 maggio, dove ha presentato per la prima volta 3 canzoni inedite. La più chiacchierata è certo "Cattitude" con la sua strofa sibillina "Ti adoro Nicki, ma io ascolto Cardi".

Tornando all'outfit, Miley adora vestire il total black, non ci credi? Lancia il video e scopri 11 modi di indossare il nero secondo la bella bionda di Nashville:

ph. getty images