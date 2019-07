Messy updo: il raccolto spettinato anti caldo che piace alle star

La pettinatura dell'estate 2019

Caldo, eh? Se non hai la minima voglia di dare un taglio alla tua lunga criniera, per sopravvivere a questa estate 2019 starai raccogliendo i capelli in una crocchia (molto spesso) super spettinata. E se ti dicessimo che il tuo messy updo da "casalinga disperata" fosse in realtà una pettinatura di tendenza che abbiamo visto sui red carpet più recenti?

Visualizza questo post su Instagram last night in Sydney with @TiffanyAndCo 💕 #TiffanySydney #TiffanyT #ad Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 4 Apr 2019 alle ore 4:22 PDT

Kylie e Kendall Jenner, le bff di "Game of Thrones" Sophie Turner e Maisie Wiliams, Selena Gomez e perfino Bella Hadid hanno sfoggiato raccolti spettinati in occasioni importanti. C'è però un trucco di styling che ti svolterà l'acconciatura: sistemare e delineare le ciocche libere con il ferro o la piastra e il gioco è fatto.

Non ci credi? Lancia il video e ti convincerai:

ph. getty images