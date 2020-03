Meghan e Harry sono (ancora) la coppia reale più elegante della storia: coordinati in rosso

Stupendi

Meghan Markle e Harry sono tornati a Londra per gli ultimi impegni ufficiali dopo l'annuncio del passo indietro dalla Royal Family. La coppia è stata fotografata mentre raggiungevano il Mountbatten Music Festival, un evento alla Royal Albert Hall che ospita musicisti militari e raccoglie fondi per la Royal Marines Association. Inutile dire, che erano bellissimi.

Per la serata musicale, Meghan ha sfoderato il suo stile vincente. Indossava uno splendido abito rosso firmato Safiyaa con mantellina sulle spalle e strascico. Una silhouette più scultorea rispetto al suo solito: il tubino azzurro che ha indossato per il primo impegno ufficiale a Londra è un ottimo esempio della sua estetica classica. Tuttavia, Meghan ha trovato il giusto equilibrio tra elegante e inaspettato. Soprattutto perché la nuance del suo vestito era del colore esatto della casacca della divisa di suo marito. Harry ha infatti vestito la sua uniforme rossa di Captain General of the Royal Marines, decorata con medaglie della sua missione in Afghanistan.

Insomma, proprio in una delle loro ultime apparizioni reali, Meghan e Harry hanno dimostrato (ancora una volta) di essere la coppia reale più elegante e meglio vestita della storia dei Windsor.

Il 31 marzo sarà il giorno a partire dal quale i Sussex non rappresenteranno più la regina Elisabetta II, diventeranno finanziariamente indipendenti e il loro ufficio a Buckingham Palace verrà chiuso.

Intanto Harry ha già messo in chiaro che non vuole più essere chiamato principe.

Il 9 marzo, è in programma un'altra uscita insieme alla Royal Family a Westminster Abbey per il Commonwealth Day.

