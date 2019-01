Meghan Markle: pancione, paillettes e smalto scuro (di nuovo!) al circo con principe Harry

Stupenda

Meghan Markle ha accompagnato il principe Harry a un evento alla Royal Albert Hall di Londra, dove si è tenuta la prima di "Totem", il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil. Per l'occasione, la duchessa ha scelto uno dei look maternità più glamour che abbia indossato finora: un lungo abito tutto paillettes color blu navy del suo amico stilista Roland Mouret.

Meghan è incinta di sei mesi, ma questo non le ha impedito di mostrare le gambe nude e una pedicure rosso scuro. In un solo colpo, l'ex attrice ha infranto 3 regole del protocollo reale: mai mostrarsi in pubblico senza collant (ti capiamo!), mai indossare scarpe aperte a un evento ufficiale (massima solidarietà!), mai dipingere le unghie di uno smalto che non sia neutro o rosa (omg!).

Ci piace un sacco quando Meghan fa la ribelle.

L'elegante abito con maniche lunghe, scollatura a barchetta e lunga gonna asimmetrica, rivelava attraverso lo spacco i semplici (ma costosissimi) sandali Stuart Weitzman con cinturino. La futura mamma ha aggiunto una classica pochette nera Givenchy e un braccialetto d'oro appartenuto alla principessa Diana. Completano il look un elegante raccolto, uno smoky eye e un rossetto rosa scuro. Stupenda e raffinata.

Insomma, se questo vuol dire trasgredire le regole...

ph: getty images