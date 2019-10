Meghan Markle ha indossato di nuovo l’abito del fidanzamento con il principe Harry

Il vestito con cui il mondo l'ha conosciuta

Meghan Markle e il principe Harry hanno presenziato al primo evento ufficiale dopo il loro tour reale in Sudafrica. Per partecipare ai Wellchild Awards, la duchessa del Sussex ha scelto di scivolare nuovamente in un abito a cui tutti siamo molto affezionati, il tubino verde che aveva indossato durante l'intervista di fidanzamento con il futuro marito.

Ecco l'intervista, che risale ormai a due anni fa, come passa il tempo!

Meghan ha abbinato il suo abito verde a un cappotto cammello, pure questa una vecchia conoscenza. La duchessa lo aveva infatti precedente indossato per il suo primo Natale con la famiglia reale a Sandringham.

getty images

Che sia una chiara risposta a tutte le critiche per le sue spese pazze in vestiti? Forse, ma potrebbe essere soltanto molto affezionata a i due capi, in fondo hanno entrambi un significato molto importante.

ph. getty images